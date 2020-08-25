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Doğu Akdeniz'de sular ısınıyor! Türkiye'ye karşı hepsi birleşti
Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de attığı tarihi adımlara karşılık veremeyen Yunanistan, hezimete uğramıştı. Dünyayı ayağa kaldırmak için ülke ülke gezen Yunan lobisi, arkasına ABD, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri, İtalya, Mısır ve Güney Kıbrıs'ı da alarak Doğu Akdeniz'de askeri tatbikat yapma kararı aldı. Başkan Erdoğan "Yunanistan'ın bölgede böyle bir NAVTEX ilanına hakkı yoktur" açıklamasının ardından dünyanın gözü Doğu Akdeniz'e döndü.
Giriş Tarihi: 25.08.2020 12:11Güncelleme Tarihi: 25.08.2020 12:15