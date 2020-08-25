Doğu Akdeniz'de sular ısınıyor! Türkiye'ye karşı hepsi birleşti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yunanistan'ın bölgede böyle bir NAVTEX ilanına hakkı yoktur (...) Türkiye ne Oruç Reis gemimizin ne de ona refakat eden donanma ordumuzun faaliyetlerinden en küçük bir geri adım atmayacaktır. Tam tersine bu bölgede hakkını ve hukukunu koruma konusunda çok daha kararlı hareket edecektir. Bundan sonrasını düşünecek ve oraya çıkacak sonuçlara katlanacaklar Navtex ilan ettiğimiz bölgede karşımıza çıkacak olanlardır" dedi.