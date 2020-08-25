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Doğu Akdeniz'de sular ısınıyor! Türkiye'ye karşı hepsi birleşti

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de attığı tarihi adımlara karşılık veremeyen Yunanistan, hezimete uğramıştı. Dünyayı ayağa kaldırmak için ülke ülke gezen Yunan lobisi, arkasına ABD, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri, İtalya, Mısır ve Güney Kıbrıs'ı da alarak Doğu Akdeniz'de askeri tatbikat yapma kararı aldı. Başkan Erdoğan "Yunanistan'ın bölgede böyle bir NAVTEX ilanına hakkı yoktur" açıklamasının ardından dünyanın gözü Doğu Akdeniz'e döndü.

Giriş Tarihi: 25.08.2020 12:11 Güncelleme Tarihi: 25.08.2020 12:15
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Doğu Akdeniz'de sular ısınıyor! Türkiye'ye karşı hepsi birleşti

Türkiye'nin Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'deki tatbikatına rest çekip karşı tatbikat ilan etmesi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları, Yunan basınında manşetten verildi.

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Doğu Akdeniz'de sular ısınıyor! Türkiye'ye karşı hepsi birleşti

Gazete ve televizyonlar akşam saatlerinden itibaren Erdoğan'ın sözlerini ilk haber olarak verirken, uluslararası haber ajansları da 'son dakika' koduyla dünyaya geçti.

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Doğu Akdeniz'de sular ısınıyor! Türkiye'ye karşı hepsi birleşti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yunanistan'ın bölgede böyle bir NAVTEX ilanına hakkı yoktur (...) Türkiye ne Oruç Reis gemimizin ne de ona refakat eden donanma ordumuzun faaliyetlerinden en küçük bir geri adım atmayacaktır. Tam tersine bu bölgede hakkını ve hukukunu koruma konusunda çok daha kararlı hareket edecektir. Bundan sonrasını düşünecek ve oraya çıkacak sonuçlara katlanacaklar Navtex ilan ettiğimiz bölgede karşımıza çıkacak olanlardır" dedi.

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Doğu Akdeniz'de sular ısınıyor! Türkiye'ye karşı hepsi birleşti

İki ülkenin aynı bölgede tatbikata girişeceğini bildiren Yunan medyası, bugün ise arabuluculuğa soyunan Almanya'nın çabalarını öne çıkarıyor. Kathimerini, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'ın Atina ve Ankara'yı aynı gün ziyaret edeceğini bildiriyor.

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Doğu Akdeniz'de sular ısınıyor! Türkiye'ye karşı hepsi birleşti

Maas'ın Atina'da mevkidaşı Nikos Dendias ve Başbakan Kiryakos Miçotakis ile buluşacağını aktaran Kathimerini, ana muhalefet partisi lideri Alexis Çipras'ın da randevu defterinde bulunduğunu duyurdu.