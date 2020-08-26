YKS ek tercih işlemleri ne zaman başlıyor? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 YKS tercih sonuçları açıklandı. Yapılan açıklamaya göre, üniversiteye kayıt hakkı kazanan öğrenciler kayıtlarını 31 Ağustos - 4 Eylül tarihleri arasında yapabilecekler. Herhangi bir yükseköğretim programlarına kayıt hakkı kazanamayan öğrenciler ise heyecanla ek tercih döneminin başlayacağı tarihi araştırmaya başladı. Konu ile ilgili merak edilenleri yazımızda derledik. Peki, YKS ek tercih kılavuzu 2020 yayımlandı mı? 2020 YKS ek tercihler ne zaman? Üniversiteye yerleşemeyenler ne yapacak? İşte ayrıntılar...

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2020 YKS ek tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. Tercih kılavuzu ile birlikte ek tercihlerin başlayacağı tarih de belli olacak.

Geçtiğimiz sene YKS yerleştirme sonuçları 6 Ağustos'ta açıklanmış ek yerleştirme ise 5-11 Eylül'de alınmıştı. Buna göre, 2020 YKS ek yerleştirme için tercih işlemlerinin eylül ayının son haftalarında başlaması bekleniyor.

Ek yerleştirme kılavuzu açıklanır açıklanmaz ahaber.com.tr'de yer alacak.