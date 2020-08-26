YKS ek tercih kılavuzu 2020 yayımlandı mı? ÖSYM YKS ek tercihler ne zaman? Üniversiteye yerleşemeyenler ne yapacak?
YKS ek tercihler ne zaman başlayacak? YKS'de ek tercih dönemi heyecanla bekleniyor. Üniversite hayali ile uzun süre sınava hazırlanan adaylar aldıkları sonuç neticesinde tercihlerini yaptılar ve 31 Ağustos'ta kayıt işlemlerini gerçekleştirecekler. Kayıt hakkı kazanamayan adaylar ise ek tercih dönemi ile boş kalan kontenjanlara yerleşmeye çalışacaklar. Peki, YKS ek tercih kılavuzu 2020 yayımlandı mı? 2020 YKS ek tercihler ne zaman? Üniversiteye yerleşemeyenler ne yapacak? İşte cevaplar...
YKS ek tercih işlemleri ne zaman başlıyor? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2020 YKS tercih sonuçları açıklandı. Yapılan açıklamaya göre, üniversiteye kayıt hakkı kazanan öğrenciler kayıtlarını 31 Ağustos - 4 Eylül tarihleri arasında yapabilecekler. Herhangi bir yükseköğretim programlarına kayıt hakkı kazanamayan öğrenciler ise heyecanla ek tercih döneminin başlayacağı tarihi araştırmaya başladı. Konu ile ilgili merak edilenleri yazımızda derledik. Peki, YKS ek tercih kılavuzu 2020 yayımlandı mı? 2020 YKS ek tercihler ne zaman? Üniversiteye yerleşemeyenler ne yapacak? İşte ayrıntılar...
YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLIYOR?
2020 YKS ek tercih kılavuzu henüz yayımlanmadı. Tercih kılavuzu ile birlikte ek tercihlerin başlayacağı tarih de belli olacak.
Geçtiğimiz sene YKS yerleştirme sonuçları 6 Ağustos'ta açıklanmış ek yerleştirme ise 5-11 Eylül'de alınmıştı. Buna göre, 2020 YKS ek yerleştirme için tercih işlemlerinin eylül ayının son haftalarında başlaması bekleniyor.
Ek yerleştirme kılavuzu açıklanır açıklanmaz ahaber.com.tr'de yer alacak.
ÜNİVERSİTE BOŞ KONTENJANLAR BELLİ OLDU MU?
2020 YKS tercih kılavuzu henüz yayımlanmadığı için üniversitelerin boş kontenjanları ve taban puanları da henüz belli olmadı.
Tercih kılavuzunun yayımlanması ile birlikte adaylar, mezun oldukları okul türünü, puanlarını göz önünde tutarak hangi tablolardan tercih yapabileceklerini belirleyecekler. Adaylar, sadece tercih yapabilecekleri tablolardan olmak koşuluyla girmek istedikleri yükseköğretim programlarını saptayacaklar, bu programların kodları ve adları ile bağlı oldukları üniversite ve fakülte/yüksekokul adlarını belirleyeceklerdir.
EK YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?
Yükseköğretim programlarına kayıt işlemleri tamamlandıktan sonra boş kalan kontenjanlar üniversitelerce ÖSYM'ye bildirilecektir. Yükseköğretim programlarının 2020-YKS sonuçlarına göreyapılan genel yerleştirme sonunda boş kalan veya kaydolmama nedeniyle dolmayan kontenjanlarına ÖSYM tarafından merkezî olarak Ek Yerleştirme yapılacaktır.
Merkezî yerleştirmede bir yükseköğretim programına yerleştirilen adaylar,ek yerleştirme için başvuramayacaktır.
Ek Yerleştirmede; ön lisans ve lisans programlarına merkezî genel yerleştirmedeki en küçük puanlarının altında puanı olan aday yerleştirilmeyecektir. Kesin kayıt sonunda kontenjan açığı kalan programlara ön kayıtla öğrenci alınmayacaktır.
Ek yerleştirme tercih ücreti 20,00 TL olacaktır. Ek yerleştirme için tercih yapan adaylardan ek yerleştirme ücretini yatırmayanların ek yerleştirme için yapmış oldukları tercihler işleme alınmayacaktır. ÖSYM Yönetim Kurulunun 14.01.2019 tarihli kararı gereği, şehit eşi, şehit çocuğu, gazi, gazi eşi ile gazi çocuklarından ek yerleştirme ücreti alınmayacaktır.