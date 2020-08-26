Üniversite ek kontenjanlar açıklandı mı? 2020 YKS ek tercihler ile ilgili heyecanlı bekleyiş sürüyor. ÖSYM tarafından 6-14 Ağustos 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen tercihlerin sonuçları bugün erişime açıldı. YKS tercih sonuçlarına göre herhangi bir üniversiteye yerleşemeyen öğrenciler ek tercih bildiriminde bulunacaklar. ÖSYM tarafından ilerleyen günlerde ek tercih kılavuzu yayımlanacak. Ek tercih yapmaya hazırlanan öğrenciler boş kontenjanları araştırmaya başladılar. Peki, üniversite ek boş kontenjanlar, taban tavan puanları, yüzdelik dilimleri açıklandı mı? 2020 YKS ek tercihler ne zaman? İşte konu ile ilgili detaylar...

ÜNİVERSİTE EK KONTENJANLAR VE TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

2020 YKS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından yükseköğretim programlarına yerleşemeyen öğrenciler boş kontejanları araştırmaya başladılar. Ancak, YKS ek tercih kılavuzu henüz yayınlanmadığı için boş kontenjanlar, taban puanlar ve yüzdelik dilimler henüz belli olmadı. YKS ek tercih kılavuzunun yayımlanması ile birlikte merak edilen sorular yanıt bulacak.

YKS EK TERCİHLER NE ZAMAN?

YKS ek tercih kılavuzu ile tercih takvimi de belli olacak. Konu ile ilgili resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.