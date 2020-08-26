Sabah yazarı Salih Tuna, Ertuğrul Özkök’e sert çıktı: Biden’ın konuşması buna yeter

İşte Sabah yazarı Salih Tuna'nın yazısından öne çıkan satır başları:

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay sağ olsun geçen gün arayıp (iki oturuşta okuyup bitirdiği) "Kafasını Kaybeden Adam"dan sitayişle bahsetti. Laf lafı açtı; Canetti'nin "Körleşme"sinden girdi Oğuz Aral'ın "Gırgır"ından çıktı. Sayın Akçay müthiş bir tecessüs. Böyle vekillerimizin olması ne kadar güzel.

Gelgelelim, Engin Özkoç da vekil...

Tam bir yalan makinesi. Giresun'daki sel felaketi üzerinden ürettiği rezil yalanları gördünüz işte. Gerçi "Yeni CHP"nin tarz-ı siyaseti böyle; yalan dolan, manipülasyon. En aklı başında olanlarından biri (vaktiyle CHP'de genel sekreterlik de yapmıştı) Gürsel Tekin dostumuz Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğalgaz rezervinin bulunması nedeniyle şu tweeti attı: "Zenginlik metreküp ile ölçülmez..." Şaka yapmıyorum, aynen böyle!