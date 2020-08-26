Sosyal medyadan İçişleri Bakanı'na küfretmişti! Gözaltına alındı

Balıkavlayan bir paylaşımında, "Böyle hükümete küfür de ederim istediğim her şeyi de derim. Ne ailem ne baştakiler ne de yalakalar beni susturamaz. Birimiz susmasın bari" yazdığı görüldü. Balıkavlayan ev hapsi cezası verilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.