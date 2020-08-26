Son dakika: İstanbul'da düğünler yasaklandı mı? Ankara, İzmir, Bursa düğünler kaç saat? 14 ilde...
Son dakika... Düğünler yasaklandı mı? İstanbul, Ankara, Bursa'da düğünler yasak mı? İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre, 14 ilde sünnet düğünü, kına gecesi, nişan gibi etkinlikler yasaklandı. Düğünler ise 1 saat olacak. Kısıtlama getirilen 14 ilin hangileri olduğu merak ediliyor. İstanbul ve Ankara gibi illerde düğün yapacak vatandaşlar son gelişmeleri araştırıyor. Peki, İstanbul'da düğünler yasaklandı mı? Ankara, İzmir, Bursa düğünler kaç saat? Kısıtlama getirilen 14 il hangileri? İşte cevaplar...
Son dakika... İstanbul'da düğünler yasaklandı mı? Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle yurt genelinde bazı tedbirler alınıyor. Düğünlerin koronavirüs tedbirleri kapsamında yeniden başlamasının ardından evlenecek çiftler hazırlıklara başladı. Ancak günlük koronavirüs vaka sayısında görülen artış nedeniyle bazı illerde yeni tedbirler alınmaya başlandı. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile 14 ilde düğün ve nikahlara 1 saatten fazla müsade edilmeyeceği duyuruldu. Peki, İstanbul'da düğünler yasaklandı mı? Ankara, İzmir, Bursa düğünler kaç saat? Kısıtlama getirilen 14 il hangileri? İşte son gelişmeler...
DÜĞÜNLER YASAKLANDI MI? İSTANBUL, ANKARA, İZMİR, BURSA...
Yayımlanan genelgeye göre, 14 ilde düğünlere kısıtlama getirildi. Bu iller arasında İstanbul, Ankara ve İzmir bulunmuyor. Söz konusu illerde, sünnet düğünü, kına gecesi, nişan gibi etkinlikler ise yasaklandı.
DÜĞÜN KISITLAMASI OLAN İLLER HANGİLERİ?
Adana, Ağrı, Ankara, Bursa, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Kayseri, Konya, Mardin, Şanlıurfa, Van ve Yozgat'ta düğün ve nikahlar 1 saat yapılacak.
14 İLDE DÜĞÜNLER NASIL YAPILACAK?
Düğün ve nikahlar, en fazla 1 saat içinde tamamlanacak.
Belirlenen illerde düğün salonlarında dans ve oyuna izin verilmeyecek, sandalye ve koltuk düzeni dans ve oyun alanlarını kapatacak şekilde oluşturulacak.
Bu illerde, gelin ile damadın birinci ve ikinci derece yakını olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 15 yaş altı çocukların düğünlere ve nikah merasimlerine katılması yasaklanacak.
Söz konusu 14 ilde her nikah merasiminde en az bir kamu görevlisi (kolluk, zabıta vb.) bulunacak ve denetim faaliyetlerine ağırlık verilecek.
TEDBİRLERE UYMAYANLARA PARA CEZASI VERİLECEK
Ülke genelinde ise kamu kurum ve kuruluşlarında yemekhane hizmeti ve paketli su servisi hariç her türlü yiyecek içecek ikramı geçici süreyle durdurulacak.
Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72'nci maddeleri uyarınca gerekli kararlar valiliklerce ivedilikle alınarak 26 Ağustos'tan itibaren uygulanmaya başlanılacak.
Vali ve kaymakamlıklarca konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesi sağlanacak.
Tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilecek. Aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.