Son dakika: İstanbul'da düğünler yasaklandı mı? Ankara, İzmir, Bursa düğünler kaç saat? 14 ilde...

Son dakika... İstanbul'da düğünler yasaklandı mı? Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle yurt genelinde bazı tedbirler alınıyor. Düğünlerin koronavirüs tedbirleri kapsamında yeniden başlamasının ardından evlenecek çiftler hazırlıklara başladı. Ancak günlük koronavirüs vaka sayısında görülen artış nedeniyle bazı illerde yeni tedbirler alınmaya başlandı. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelge ile 14 ilde düğün ve nikahlara 1 saatten fazla müsade edilmeyeceği duyuruldu. Peki, İstanbul'da düğünler yasaklandı mı? Ankara, İzmir, Bursa düğünler kaç saat? Kısıtlama getirilen 14 il hangileri? İşte son gelişmeler...

DÜĞÜNLER YASAKLANDI MI? İSTANBUL, ANKARA, İZMİR, BURSA...

Yayımlanan genelgeye göre, 14 ilde düğünlere kısıtlama getirildi. Bu iller arasında İstanbul, Ankara ve İzmir bulunmuyor. Söz konusu illerde, sünnet düğünü, kına gecesi, nişan gibi etkinlikler ise yasaklandı.

DÜĞÜN KISITLAMASI OLAN İLLER HANGİLERİ?

Adana, Ağrı, Ankara, Bursa, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Kayseri, Konya, Mardin, Şanlıurfa, Van ve Yozgat'ta düğün ve nikahlar 1 saat yapılacak.