26 Ağustos 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Korsan otoparkçı suçüstü yakalandı

Korsan otoparkçı suçüstü yakalandı

alanında korsan otoparkçılık yapan bir kişi suçüstü yakalandı. Zanlının aynı suçtan emniyette 3 suç kaydının olduğu bildirildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 26.08.2020
ABONE OL
Korsan otoparkçı suçüstü yakalandı

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği, gece 24.00 sıralarında Yeşilköy Marina İSPARK alanında bir kişinin korsan otoparkçılık yaptığı ve zorla para talep ettiği şikayeti üzerine çalışma başlattı.

Olay yerine giden ekipler, korsan otoparkçılık yapan M.Y'yi suçüstü yakaladı.

Karayolları Kanunu'na muhalefet suçundan gözaltına alınan şüpheli, adli işlem yapılmak üzere Yeşilköy Polis Merkezi Amirliğine teslim edildi.

Zanlının aynı suçtan emniyette 3 suç kaydının olduğu bildirildi.

Son dakika: İçişleri Bakanlığından, vale ve değnekçi sorununu ortadan kaldıracak flaş adım! SON DAKİKA: İÇİŞLERİ BAKANLIĞINDAN, "VALE VE DEĞNEKÇİ" SORUNUNU ORTADAN KALDIRACAK FLAŞ ADIM!
İstanbulda 20 değnekçi yakalandı İSTANBUL'DA 20 DEĞNEKÇİ YAKALANDI
İstanbullu isyan etti! Değnekçi kameraya böyle yakalandı İSTANBULLU İSYAN ETTİ! DEĞNEKÇİ KAMERAYA BÖYLE YAKALANDI
İstanbulluların değnekçi isyanı: Güvende hissetmiyorum! Muhtar anlattı: İSPARKın mesaisi bitince... İSTANBULLULARIN "DEĞNEKÇİ" İSYANI: GÜVENDE HİSSETMİYORUM! MUHTAR ANLATTI: İSPARK'IN MESAİSİ BİTİNCE...
Taksimdeki değnekçi dehşetinin ardından şoke eden görüntü! Yine iş başındalar TAKSİM'DEKİ DEĞNEKÇİ DEHŞETİNİN ARDINDAN ŞOKE EDEN GÖRÜNTÜ! YİNE İŞ BAŞINDALAR

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA