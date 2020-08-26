26 Ağustos 2020, Çarşamba
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Son dakika: Dev operasyon! Bakan Pekcan duyurdu: 540 kilo kokain ele geçirildi

Son dakika haberi... : " teşkilatımız, ele geçirdiği 540 kilo kokainle tek seferde müstakilen en büyük miktardaki kokain yakalamasına imza attı."

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Giriş Tarihi: 26.08.2020 Güncelleme Tarihi: 26.08.2020
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Son dakika: Dev operasyon! Bakan Pekcan duyurdu: 540 kilo kokain ele geçirildi

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Kocaeli'nde bir limanda 540 kilogram ağırlığında kokain ele geçirildiğini açıkladı.
Bakan Pekcan'ın açıklaması şöyle:

Son dakika: Dev operasyon! Bakan Pekcan duyurdu: 540 kilo kokain ele geçirildi SON DAKİKA: DEV OPERASYON! BAKAN PEKCAN DUYURDU: 540 KİLO KOKAİN ELE GEÇİRİLDİ

Gümrük Muhafaza ekiplerimizce Kocaeli'de, bir limanda bulunan konteynerin içerisinde toplam 540 kg ağırlığında kokain ele geçirildi.

TEK SEFERDE EN BÜYÜĞÜ
Gümrükler Muhafaza Teşkilatımız, Kocaeli'nde gerçekleştirdiği operasyonda ele geçirdiği yarım tonu aşkın kokain ile, tek seferde müstakilen yaptığı en büyük miktardaki kokain yakalamasına imza attı. Bu başarıda emeği geçen ve gece gündüz büyük bir özveriyle çalışan bütün ekibimizi can-ı gönülden kutluyorum.

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