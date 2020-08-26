Son dakika... Düğünler yasaklandı mı? Düğün kısıtlamaları olan iller hangileri? Yeni tip koronavirüs salgını ile mücadele devam ediyor. Kurban Bayramı'nın ardından vaka sayılarında artış görülmüştü. Bu gelişmelerin ardından yurt genelinde bazı tedbirler alınmaya başlandı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile bazı illerde düğün ve nikahlara kısıtlama getirildi. Sünnet düğünü, kına gecesi, nişan gibi organizasyonlara izin verilmeyecek. Peki, düğün kısıtlamaları olan iller hangileri? Düğünlere yasak getirildi mi? Kına, nişan yasaklandı mı?

DÜĞÜNLERE KISITLAMA

14 ilde sünnet düğünü, kına gecesi, nişan gibi etkinliklere izin verilmeyecek. Söz konusu 14 ilde yapılacak düğün ve nikahlar, en fazla 1 saat içinde tamamlanacak.

DÜĞÜN KISITLAMASI OLAN İLLER HANGİLERİ?

Adana, Ağrı, Ankara, Bursa, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Kayseri, Konya, Mardin, Şanlıurfa, Van ve Yozgat.