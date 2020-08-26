Son dakika: Düğün kısıtlamaları olan iller hangileri? Düğünlere yasak getirildi mi? Kına, nişan yasaklandı mı?
Son dakika... Düğün kısıtlamaları hangi illerde? Koronavirüs salgını sonrası mart ayında düğün salonları kapatılmış, kontrollü normal hayata geçiş ile salonlar yeniden açılmıştı. Vaka sayılarında görülen artış nedeniyle düğün, nikah, kına ve nişan gibi organizasyonlar için yeni tedbirler alındı. İçişleri Bakanlığı'nın yayımladığı genelgeye göre, yeni kısıtlamalar 14 ilde geçerli olacak. Peki, düğün kısıtlamaları olan iller hangileri? düğünlere yasak getirildi mi? Kına, nişan yasaklandı mı? İşte cevaplar...
Son dakika... Düğünler yasaklandı mı? Düğün kısıtlamaları olan iller hangileri? Yeni tip koronavirüs salgını ile mücadele devam ediyor. Kurban Bayramı'nın ardından vaka sayılarında artış görülmüştü. Bu gelişmelerin ardından yurt genelinde bazı tedbirler alınmaya başlandı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile bazı illerde düğün ve nikahlara kısıtlama getirildi. Sünnet düğünü, kına gecesi, nişan gibi organizasyonlara izin verilmeyecek. Peki, düğün kısıtlamaları olan iller hangileri? Düğünlere yasak getirildi mi? Kına, nişan yasaklandı mı?
DÜĞÜNLERE KISITLAMA
14 ilde sünnet düğünü, kına gecesi, nişan gibi etkinliklere izin verilmeyecek. Söz konusu 14 ilde yapılacak düğün ve nikahlar, en fazla 1 saat içinde tamamlanacak.
DÜĞÜN KISITLAMASI OLAN İLLER HANGİLERİ?
Adana, Ağrı, Ankara, Bursa, Çorum, Diyarbakır, Erzurum, Gaziantep, Kayseri, Konya, Mardin, Şanlıurfa, Van ve Yozgat.
14 İLDE DÜĞÜNLER NASIL YAPILACAK?
Düğün ve nikahlar, en fazla 1 saat içinde tamamlanacak.
Belirlenen illerde düğün salonlarında dans ve oyuna izin verilmeyecek, sandalye ve koltuk düzeni dans ve oyun alanlarını kapatacak şekilde oluşturulacak.
Bu illerde, gelin ile damadın birinci ve ikinci derece yakını olmayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 15 yaş altı çocukların düğünlere ve nikah merasimlerine katılması yasaklanacak.
Söz konusu 14 ilde her nikah merasiminde en az bir kamu görevlisi (kolluk, zabıta vb.) bulunacak ve denetim faaliyetlerine ağırlık verilecek.
TEDBİRLERE UYMAYANLARA PARA CEZASI VERİLECEK
Ülke genelinde ise kamu kurum ve kuruluşlarında yemekhane hizmeti ve paketli su servisi hariç her türlü yiyecek içecek ikramı geçici süreyle durdurulacak.
Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72'nci maddeleri uyarınca gerekli kararlar valiliklerce ivedilikle alınarak 26 Ağustos'tan itibaren uygulanmaya başlanılacak.
Vali ve kaymakamlıklarca konu hakkında gerekli hassasiyetin gösterilerek uygulamanın belirtilen çerçevede eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesi sağlanacak.
Tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282'nci maddesi gereğince idari para cezası verilecek. Aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılacak, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195'inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemler başlatılacak.