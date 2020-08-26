İstanbul'da silahlı, patinajlı ve kuralsız düğün konvoyu terörü kamerada

TABANCALARLA HAVAYA ATEŞ AÇINCA ÇOCUKLAR PANİĞE KAPILDI

Evin önünde ne maske takan ne de sosyal mesafe kurallarına uyan grup, yüksek sesli müzikler eşliğinde halay çekerek göbek attı. Salgına rağmen canlarını bir an olsun umursamayan grup adeta virüse meydan okudu. Eğlencenin ardından lüks otomobillerle Basın Ekspres yolunda konvoy yapan gruptan bir sürücü sokakta yanlama yaptı. Motosikletli bir maganda ise tek tekerlek üzerinde giderek trafiği tehlikeye düşürdü.