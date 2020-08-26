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Son dakika: Başkan Erdoğan sel felaketinin yaşandığı Giresun'a gidecek

Son dakika haberine göre , cumartesi günü ’a gelerek, etkili sağanak sonucu meydana gelen ve 3'ü asker 9 kişinin hayatını kaybettiği bölgesinde incelemelerde bulunacak.

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Giriş Tarihi: 26.08.2020 Güncelleme Tarihi: 26.08.2020
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Son dakika: Başkan Erdoğan sel felaketinin yaşandığı Giresun'a gidecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cumartesi günü Giresun'a gelerek, etkili sağanak sonucu meydana gelen ve 3'ü asker 9 kişinin hayatını kaybettiği sel bölgesinde incelemelerde bulunacak.

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