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Hükümet Giresun için harekete geçti! Mücbir sebep desteği nedir? Faruk Erdem A Haber canlı yayınında anlattı

Sel felaketi yaşayan Giresun için hükümet harekete geçti ve selden etkilenen vatandaşlara mücbir sebep desteği verme kararı aldı. Bu kararları Başkan Erdoğan Kabine toplantısı sonrası duyurdu. Peki bu kararlar neler? Mücbir sebep desteği ne demek? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü A Haber canlı yayınında anlattı. Öte yandan Erdem, salgın dönemi sonrası kontrollü şekilde normalleşme dönemine giren işverenlere 12 milyar destek sağlanacağını ve başvuruların bugün itibariyle başladığını söyledi.

ÖZEL HABER
Giriş Tarihi: 25.08.2020 Güncelleme Tarihi: 25.08.2020
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Hükümet Giresun için harekete geçti! Mücbir sebep desteği nedir? Faruk Erdem A Haber canlı yayınında anlattı

Sel felaketi yaşayan Giresun için hükümet harekete geçti ve selden etkilenen vatandaşlara mücbir sebep desteği verme kararı aldı. Bu kararları Başkan Erdoğan Kabine toplantısı sonrası duyurdu. Peki bu kararlar neler? Mücbir sebep desteği ne demek? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü A Haber canlı yayınında anlattı.

Hükümet Giresun için harekete geçti! Mücbir sebep desteği nedir? Faruk Erdem A Haber canlı yayınında anlattı HÜKÜMET GİRESUN İÇİN HAREKETE GEÇTİ! FARUK ERDEM A HABER CANLI YAYININDA ANLATTI

Öte yandan ekonomi gündemindeki diğer konular hakkında da konuşan Faruk Erdem, ağustos ayında yükselen kapasite kullanımı ve reel kesim güveni rakamlarını değerlendi. Erdem, kapasite kullanımının artmasının daha fazla makine kullanımı, üretimin daha da artması anlamına geldiğini söyledi. Bu rakamların pozitif büyümenin göstergesi olduğunu ve yıl sonunu da pozitif olarak kapatılacağının göstergesi anlamına geldiğini söyledi.

BAŞVURULAR BAŞLADI

Erdem, salgın dönemi sonrası kontrollü şekilde normalleşme dönemine giren işverenlere 12 milyar destek sağlanacağını ve başvuruların bugün (25 Ağustos 2020) itibariyle başladığını söyledi.

15 MİLYON TURİST VE 11 MİLYAR DOLAR GELİR

Salgın kısıtlamalarının kontrollü şekilde kaldırılması ve yurt dışı uçuş yasaklarının kaldırılmasıyla turizm sektörü yeniden canlandı. A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulunan Erdem, Türkiye'nin Ocak-Temmuz arasın dönemde 5,4 milyon turistin ağırlandığını ve sezon sonu ise 15 milyon turistin ve 11 milyar dolar gelirin hedeflendiğini söyledi.

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