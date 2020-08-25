Öte yandan ekonomi gündemindeki diğer konular hakkında da konuşan Faruk Erdem, ağustos ayında yükselen kapasite kullanımı ve reel kesim güveni rakamlarını değerlendi. Erdem, kapasite kullanımının artmasının daha fazla makine kullanımı, üretimin daha da artması anlamına geldiğini söyledi. Bu rakamların pozitif büyümenin göstergesi olduğunu ve yıl sonunu da pozitif olarak kapatılacağının göstergesi anlamına geldiğini söyledi.