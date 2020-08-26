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Son dakika: Müstehcen fotoğraflar paylaşan ‘Elif Sarı’ hesabının sahibi tutuklandı

Son dakika haberine göre Bebeğini kucağına alarak paylaştığı müstehcen görüntüler sebebiyle tepki çeken hesabını kullanan Y.E. isimli erkek şüpheli sevk edildiği hakimlikçe ‘Müstehcen Yayınların Üretiminde Çocukları Kullanmak’ ve ‘’ tutuklandı.

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Giriş Tarihi: 26.08.2020 Güncelleme Tarihi: 26.08.2020
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Son dakika: Müstehcen fotoğraflar paylaşan ‘Elif Sarı’ hesabının sahibi tutuklandı

Bebeğini kucağına alarak paylaştığı müstehcen görüntüler sebebiyle tepki çeken Elif Sarı hesabını kullanan isimle ilgili işlem başlatılmıştı.

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı olaya müdahale etmiş, Bakanlık, 'söz konusu görüntülerin tespit edilmesi sonrası ivedi olarak Bakanlığımız tarafından gerekli takip başlatılmıştır.' ifadelerini kullanmıştı.

İçişleri Bakanlığı'ndan gelen son dakika açıklamasında ise Elif Sarı isimli hesabın fake olduğu ve Y.E. isimli bir erkeğin hesabı kullandığı belirtilmişti. Şahsın Gaziantep'te gözaltına alındığı öğrenilmişti.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli Y.E., Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Buradaki sorgu işlemleri de yapılan Y.E. tutuklanma talebiyle Gaziantep 4. Sulh Ceza Hakimliği'ne gönderildi.

TUTUKLANDI
Şüpheli 'Müstehcen Yayınların Üretiminde Çocukları Kullanmak' ve 'Özel Hayatın Gizliliğini İhlal' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sema ALİM DALGIÇ/SABAH

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