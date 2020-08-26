26 Ağustos 2020, Çarşamba
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Son dakika: Bakan Selçuk'tan "Giresun" açıklaması: SGK prim ödeme süresi uzatıldı

Son dakika haberine göre Aile, Çalışma ve , ’da prim ödeme süresinin 2020 tarihine uzatıldığını, SGK’ya verilecek prim belgelerinin süresinin de ’a ertelendiğini açıkladı. A Haber muhabiri Ece Altuğ haberin detaylarını anlatttı.

EKONOMİ
Giriş Tarihi: 26.08.2020 Güncelleme Tarihi: 26.08.2020
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Son dakika: Bakan Selçuk'tan Giresun açıklaması: SGK prim ödeme süresi uzatıldı

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, 22 Ağustos'ta Giresun'da meydana gelen sel felaketi nedeniyle SGK prim ödeme süresinin uzatıldığını açıkladı. Selçuk, "Giresun ili ve ilçelerinde faaliyet gösteren işverenler ve sigortalılar tarafından SGK'ya 2020 temmuz, ağustos, eylül ve ekim aylarında verilmesi gereken her türlü bilgi, belge ve başvuru verilme süresini 15 Aralık 2020 tarihine; bu aylara ait primler ile ödenmesi gereken taksitler ve sel tarihinden önce oluşmuş olan prim borçlarının ödeme süresini de 31 Aralık 2020 tarihine kadar uzatıyoruz" dedi.

İşte A Haber muhabiri Ece Altuğ'un aktardığı bilgiler:



24 AYA KADAR FAİZSİZ TAKSİTLENDİRME İMKANI
Bakan Selçuk, ayrıca 31 Mart 2021'e kadar yazılı başvuru yapılması halinde ödeme süreleri ertelenen prim borçlarını 24 aya kadar faizsiz taksitlendirme imkanı getirildiğini bildirdi. Sel felaketinden etkilenenlerin yanında olduklarını belirten Selçuk, "Yaraların sarılması en büyük amacımız. Afette hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına baş sağlığı diliyorum" dedi.

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