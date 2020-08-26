26 Ağustos 2020, Çarşamba
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Son dakika: MSB duyurdu: ABD ile ortak şekilde gerçekleştirildi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Türk , Müttefik Deniz Kuvvetleri ile geçiş eğitimlerine devam etmektedir. TCG fırkateyni ve TCG korveti ile muhribi USS WINSTON S.CHURCHILL tarafından 26 Ağustos 2020 günü, ’de deniz eğitimleri icra edilmiştir." ifadelerine yer verildi.

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Giriş Tarihi: 26.08.2020 Güncelleme Tarihi: 26.08.2020
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Son dakika: MSB duyurdu: ABD ile ortak şekilde gerçekleştirildi

Milli Savunma Bakanlığı'nca, TCG Barbaros fırkateyni ve TCG Burgazada korveti ile ABD muhribi USS Wınston S.Churchıll tarafından Doğu Akdeniz'de deniz eğitimleri icra edildiği açıklandı.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Türk Deniz Kuvvetleri, Müttefik Deniz Kuvvetleri ile geçiş eğitimlerine devam etmektedir. TCG Barbaros fırkateyni ve TCG Burgazada korveti ile ABD muhribi USS Wınston S.Churchıll tarafından 26 Ağustos 2020 günü, Doğu Akdeniz'de deniz eğitimleri icra edilmiştir" denildi.

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