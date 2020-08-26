Son dakika: A Haber Bakan Pakdemirli ile birlikte sel bölgesinde!

Bölgedeki son durumu aktaran Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "İlk günden itibaren tüm bakanlar olarak Giresun bölgesindeyiz. Zararların karşılanması için çok hızlı bir şekilde harekete geçtik. Bir an evvel yaraların sarılması vatandaşlarımızın memnun edilmesi için çalışmalara devam ediyoruz.

En çok zarar gören ilçemiz Dereli. Burada tabii ki ciddi zararlar oluşmuş. Dere yatağı değişerek çarşı içerisinden akmış. Cumhurbaşkanımızın da destekleriyle birkaç ayda temizlenecek toprağı kısa sürede halledeceğiz. Zor bir coğrafya. Doğal afetler konusunda da zorluklar yaşanıyor.

Sel felaketi sadece Giresun için değil, tüm Türkiye için geçerli, Meteoroloji'nin uyarılarını dikkate almak gerekiyor." dedi.

Çiftçi borçları hakkında açıklamalarda bulunan Bakan Pakdemirli, "Hasar tespit çalışması yapılan tüm çiftçi kardeşlerimizin borçlarını erteliyoruz. Sadece hasar tespit raporlarıyla bizlere başvursunlar. 5 milyon lira kredi ve hibe desteği vereceğiz. Destekleri maksimum seviyede tutacağız çünkü buradaki tarımsal üretim ve faaliyetin sürdürülmesi ve yaraların sarılması bizim için son derece önemli." ifadelerini kullandı.

4 BÖLGEDE ARAMA ÇALIŞMASI

Öte yandan Giresun'da ve ilçelerinde selde kaybolan jandarma personeli ile vatandaşları arama çalışmaları sürdürülüyor.

Sele araçlarında yakalanan ve kaybolan vatandaşların bulunması için AFAD koordinasyonunda 4 bölgede arama çalışması yapılıyor.

Tirebolu-Doğankent yolunun 12. kilometresinde sele kapılan jandarma aracındaki personelin bulunması için iş makineleri menfezin çöktüğü yerde kazı çalışması yapıyor.

Helikopter ve drone ile de havadan Harşit çayı yatağı taranıyor. Arama çalışmalarında kadavra köpekleri de kullanılıyor.

Ekipler farklı yerlerde dere yatağı boyunca dere içerisinde ve kenardaki bataklık ile çamurlu alanları arıyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, dere ile denizin buluştuğu noktalarda aramalarını devam ettiriyor.

Ekipler havanın kararmasıyla da belirlenen yerlerde çalışmalarını sürdürüyor.