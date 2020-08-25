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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Malazgirt Zaferi paylaşımı! Dikkat çeken "Kızılelma" mesajı

Son dakika haberine göre Malazgirt Zaferi'nin  949. yıl dönümü dolayısıyla, Twitter hesabından paylaşım yapan Başkan , "Yiğitler kan döker, bayrak solmaya, Anadolu başlar, vatan olmaya. 'ya hey, Kızılelma'ya... 'ı ve onunla birlikte bu gazada yer alan tüm kahramanlarımızı şükranla yâd ediyorum." ifadelerine yer verdi.

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Giriş Tarihi: 25.08.2020 Güncelleme Tarihi: 25.08.2020
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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Malazgirt Zaferi paylaşımı! Dikkat çeken Kızılelma mesajı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından videolu paylaşım yaptı.

Başkan Erdoğandan Malazgirt Zaferi paylaşımı! Dikkat çeken Kızılelma mesajı BAŞKAN ERDOĞAN'DAN MALAZGİRT ZAFERİ PAYLAŞIMI! DİKKAT ÇEKEN "KIZILELMA" MESAJI

İşte Başkan Erdoğan'ın paylaşımı:

"Yiğitler kan döker, bayrak solmaya, Anadolu başlar, vatan olmaya. Kızılelma'ya hey, Kızılelma'ya... Sultan Alparslan'ı ve onunla birlikte bu gazada yer alan tüm kahramanlarımızı şükranla yâd ediyorum." mesajını paylaştı.

Son dakika: Başkan Erdoğan Ahlatta! Malazgirt Zaferinin 949. yıl dönümü kutlanıyor SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN AHLAT'TA! MALAZGİRT ZAFERİ'NİN 949. YIL DÖNÜMÜ KUTLANIYOR

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