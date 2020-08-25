Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Malazgirt Zaferi paylaşımı! Dikkat çeken "Kızılelma" mesajı
Son dakika haberine göre Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü dolayısıyla, Twitter hesabından paylaşım yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Yiğitler kan döker, bayrak solmaya, Anadolu başlar, vatan olmaya. Kızılelma'ya hey, Kızılelma'ya... Sultan Alparslan'ı ve onunla birlikte bu gazada yer alan tüm kahramanlarımızı şükranla yâd ediyorum." ifadelerine yer verdi.
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından videolu paylaşım yaptı.
İşte Başkan Erdoğan'ın paylaşımı:
"Yiğitler kan döker, bayrak solmaya, Anadolu başlar, vatan olmaya. Kızılelma'ya hey, Kızılelma'ya... Sultan Alparslan'ı ve onunla birlikte bu gazada yer alan tüm kahramanlarımızı şükranla yâd ediyorum." mesajını paylaştı.
Yiğitler kan döker, bayrak solmaya, Anadolu başlar, vatan olmaya. Kızılelma'ya hey, Kızılelma'ya...— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) August 25, 2020
Sultan Alparslan'ı ve onunla birlikte bu gazada yer alan tüm kahramanlarımızı şükranla yâd ediyorum. pic.twitter.com/EyyqO1qOzI