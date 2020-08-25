Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, incelemelerini sürdüğü Dereli ilçesindeki sel afetinde hasar tespiti yapılan 24 binanın 4'ünün yıkım çalışmalarının tamamlandığını söyledi.

HASARLI BİNALAR YIKILIYOR

Bakan Kurum, "Riskli gördüğümüz binaların yıkımına da başladık. Ayrıca yeni yapılacak kalıcı konutların yapımındaki süreçleri yürütüyoruz. Şimdi dere güzergahındaki ve selden zarar görmüş binaların yıkım ve taşınma sürecini yürütüyoruz. Bu sabah 4 binanın yıkımını gerçekleştirdik. Şimdi de öğretmenevi lojmanın bulunduğu alanda bir yıkım olacak. Öğretmenevinin zemini, selden dolayı boşalmış durumda ve risk teşkil ediyor. Dere güzergahında evleri bulunan vatandaşlarımızın taşınma işlemi de başladı, daha sonra oradaki yıkımlara da başlayacağız. Tüm yaraları saracağız. Burası normal hayata dönene kadar çalışmalara devam edeceğiz" dedi.