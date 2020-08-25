Son dakika: Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'dan Giresun'daki sel felaketine ilişkin flaş açıklama: O binalar yıkıldı
Son dakika haberi... Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Bugün sabah 4 binanın yıkımını gerçekleştirdik, dün bir tane yıkmıştık. Şimdi de öğretmenevi ve lojmanlarımızın bulunduğu alanda yıkımları gerçekleştiriyoruz." dedi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, incelemelerini sürdüğü Dereli ilçesindeki sel afetinde hasar tespiti yapılan 24 binanın 4'ünün yıkım çalışmalarının tamamlandığını söyledi.
HASARLI BİNALAR YIKILIYOR
Bakan Kurum, "Riskli gördüğümüz binaların yıkımına da başladık. Ayrıca yeni yapılacak kalıcı konutların yapımındaki süreçleri yürütüyoruz. Şimdi dere güzergahındaki ve selden zarar görmüş binaların yıkım ve taşınma sürecini yürütüyoruz. Bu sabah 4 binanın yıkımını gerçekleştirdik. Şimdi de öğretmenevi lojmanın bulunduğu alanda bir yıkım olacak. Öğretmenevinin zemini, selden dolayı boşalmış durumda ve risk teşkil ediyor. Dere güzergahında evleri bulunan vatandaşlarımızın taşınma işlemi de başladı, daha sonra oradaki yıkımlara da başlayacağız. Tüm yaraları saracağız. Burası normal hayata dönene kadar çalışmalara devam edeceğiz" dedi.