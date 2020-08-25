Son dakika haberi... YKS tercih sonuçlarında heyecan hız kesmeden devam ediyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'ının sonuç bilgilerinin ardından 6-14 Ağustos'ta tercihler alındı. YKS puanlarına göre tercih yapan öğrenciler, heyecan içinde sonuçların açıklanacağı tarihi bekliyor. ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, milyonlarca öğrenciy müjdeli haberi vermişti. Peki, 2020 YKS TYT üniversite yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? YKS tercihleri ne zaman belli olacak? İşte cevaplar...

YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2020 YKS tercih sonuçlarının bu hafta içerisinde açıklanacağını duyurdu. Ancak sonuçların hangi gün açıklanacağı konusunda bilgi paylaşılmadı. Konu ile ilgili detaylar belli olduğunda ahaber.com.tr'den takip edebilirsiniz.

SONUÇLAR BU SAYFADA OLACAK