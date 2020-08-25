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Başkan Erdoğan Bitlis'te! Ahlat Gençlik Merkezi'nin açılışını yaptı
Malazgirt Zaferi'nin 949. yıl dönümü dolayısıyla Ahlat'ta düzenlenen etkinliklere katılmak üzere Bitlis'e gelen Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Ahlat Gençlik Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Açılış törenine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katıldı.
Giriş Tarihi: 25.08.2020 15:22 Güncelleme Tarihi: 25.08.2020 16:25
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