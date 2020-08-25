Başkan Erdoğan Bitlis'te! Ahlat Gençlik Merkezi'nin açılışını yaptı

Burada kısa bir konuşma yapan Başkan Erdoğan, "Bugün gerek Selçuklu'nun ilk adımlarını oluşturan kabristanın olduğu bölgede Ahlat'ta gerekse buradan inşallah yarın sabah çıkacağımız yolculukta Malazgirt ve bütün bunlarla birlikte külliyemizin açılışını yapacağız. Bu vesile ile bu güzel gençlik kampımızın gençlerimize hayırlı olmasını Allah'tan temenni ediyorum. Gerek İçişleri Bakanlığımıza gerekse işletmesini yürütecek Gençlik ve Spor Bakanlığımıza bundan sonraki çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi.