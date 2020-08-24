Son dakika: Türkiye'den Yunanistan'nın misillemesine cevap

Türkiye'den Atina'nın Navtex kararına flaş cevap geldi. Türkiye, Yunanistan'ın misilleme olarak aldığı Navtex kararının ardından Girit'in güneyinde savaş gemileriyle tatbikat yapacağını açıkladı.

YUNANİSTAN'DAN NAVTEX KARARI

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki NAVTEX kararını uzatmasının ardından Yunanistan'dan savaş çığırtkanlığı gibi bir hamle geldi. Yunan hükümeti Türkiye'nin ilan ettiği NAVTEX alanıyla çakışan NAVTEX kararı aldığını ilan etti. Yunanistan'ın ilan ettiği bu alanda yarın askeri tatbikat yapacağı duyuruldu. Peki şimdi ne olacak? Türkiye ve Yunanistan kuvvetleri bu alanda çatışma yaşar mı? Sıcak gelişmenin detaylarını A Haber muhabiri Manolis Kostidis Atina'dan aktardı.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı, kritik habere ilişkin yaptığı açıklamada, "Türk ve Müttefik ülke deniz kuvvetleri gemileri tarafından 25 Ağustos 2020 günü, Doğu Akdeniz'de birlikte çalışabilirlik ve koordinasyonun geliştirilmesi maksadıyla kısa süreli geçiş eğitimleri icra edilecektir." ifadelerine yer verdi.