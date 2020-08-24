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Son dakika: Türkiye'den Yunanistan'nın misillemesine cevap

Son dakika haberleri... 'nin Navtex ilan ettiği bölgeyi hedef alan da Navtex ilan etti. Atina'nın kararının ardından Türkiye harekete geçti. Türkiye, Girit'in güneyinde savaş gemileriyle tatbikat yapacağını açıkladı. Milli Savunma Bakanlığından da konuya ilişkin bilgilendirme geldi.

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Giriş Tarihi: 24.08.2020 Güncelleme Tarihi: 24.08.2020
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Son dakika: Türkiye'den Yunanistan'nın misillemesine cevap

Türkiye'den Atina'nın Navtex kararına flaş cevap geldi. Türkiye, Yunanistan'ın misilleme olarak aldığı Navtex kararının ardından Girit'in güneyinde savaş gemileriyle tatbikat yapacağını açıkladı.

Türkiyeden Yunanistana NAVTEX misillemesi TÜRKİYE'DEN YUNANİSTAN'A NAVTEX MİSİLLEMESİ

YUNANİSTAN'DAN NAVTEX KARARI

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki NAVTEX kararını uzatmasının ardından Yunanistan'dan savaş çığırtkanlığı gibi bir hamle geldi. Yunan hükümeti Türkiye'nin ilan ettiği NAVTEX alanıyla çakışan NAVTEX kararı aldığını ilan etti. Yunanistan'ın ilan ettiği bu alanda yarın askeri tatbikat yapacağı duyuruldu. Peki şimdi ne olacak? Türkiye ve Yunanistan kuvvetleri bu alanda çatışma yaşar mı? Sıcak gelişmenin detaylarını A Haber muhabiri Manolis Kostidis Atina'dan aktardı.

MSB'DEN AÇIKLAMA

Milli Savunma Bakanlığı, kritik habere ilişkin yaptığı açıklamada, "Türk ve Müttefik ülke deniz kuvvetleri gemileri tarafından 25 Ağustos 2020 günü, Doğu Akdeniz'de birlikte çalışabilirlik ve koordinasyonun geliştirilmesi maksadıyla kısa süreli geçiş eğitimleri icra edilecektir." ifadelerine yer verdi.

Navtex nedir? Navtex ilanı ne anlama geliyor? NAVTEX NEDİR? NAVTEX İLANI NE ANLAMA GELİYOR?

Yunanistandan Akdenizde savaş çığırtkanlığı! Türkiyenin NAVTEX kararına karşın... YUNANİSTAN'DAN AKDENİZ'DE SAVAŞ ÇIĞIRTKANLIĞI! TÜRKİYE'NİN NAVTEX KARARINA KARŞIN...

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