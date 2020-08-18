Son dakika: Gözaltına alınan FETÖ şüphelisi komiser tutuklandı
Son dakika haberine göre Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan komiser İ.S, tutuklandı.
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Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, başka bir ilde görev yaptığı öğrenilen komiser İ.S. hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Şüpheli İ.S, polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünden geçirilen İ.S, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.