LGS 3. nakil başvurusu yapılacak mı? LGS 4. tercihler alınacak mı? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2020-2021 eğitim öğretim dönemine ilişkin LGS yerleştirmeleri tamamlandı. İlk tercihlerin ardından herhangi bir liseye yerleşemeyen ya da yerleştikleri liseyi değiştirmek isteyen öğrenciler için 1. ve 2. nakil döneminde tercihler alındı. 1. nakil sonuçlarının ardından bugün 2. nakil sonuçları erişime açıldı. Bu sonuca göre yerleşemeyen öğrenciler 3. nakil başvurusunun olup olmadığını araştırıyor. Peki, LGS 3. nakil başvurusu alınacak mı? MEB 2020 LGS 4. tercihler ne zaman olacak? İşte cevaplar...

LGS 3. NAKİL BAŞVURUSU ALINACAK MI?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre, LGS yerleştirmeye esas nakil tercihlerinin 2 dönem halinde alınacağı duyurulmuştu. Buna göre, LGS 3. nakil başvurusu alınmayacak.