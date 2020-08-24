Liseye yerleşemeyenler dikkat! LGS 3. nakil başvurusu alınacak mı? MEB 2020 LGS 4. tercihler ne zaman olacak?
LGS 3. nakil başvurusu alınacak mı? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2020 yılına ilişkin LGS yerleştirmeye esas nakil işlemleri tamamlanıyor. 17-21 Ağustos'ta gerçekleştirilen 2. nakillerin sonuçları bugün erişime açılıyor. Bu sonuca göre herhangi bir liseye yerleşemeyen öğrenciler 3. nakillerin olup olmadığını araştırmaya başladı. Peki, LGS 3. nakil başvurusu alınacak mı? MEB 2020 LGS 4. tercihler ne zaman olacak? İşte merak edilenler...
LGS 3. nakil başvurusu yapılacak mı? LGS 4. tercihler alınacak mı? Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 2020-2021 eğitim öğretim dönemine ilişkin LGS yerleştirmeleri tamamlandı. İlk tercihlerin ardından herhangi bir liseye yerleşemeyen ya da yerleştikleri liseyi değiştirmek isteyen öğrenciler için 1. ve 2. nakil döneminde tercihler alındı. 1. nakil sonuçlarının ardından bugün 2. nakil sonuçları erişime açıldı. Bu sonuca göre yerleşemeyen öğrenciler 3. nakil başvurusunun olup olmadığını araştırıyor. Peki, LGS 3. nakil başvurusu alınacak mı? MEB 2020 LGS 4. tercihler ne zaman olacak? İşte cevaplar...
LGS 3. NAKİL BAŞVURUSU ALINACAK MI?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan duyuruya göre, LGS yerleştirmeye esas nakil tercihlerinin 2 dönem halinde alınacağı duyurulmuştu. Buna göre, LGS 3. nakil başvurusu alınmayacak.
LGS 2. NAKİL SONUÇLARI AÇIKLANDI
LGS 2. nakil yerleştirme sonuçları 24 Ağustos 2020 tarihinde açıklandı. Öğrenciler tercih sonuçlarına MEB'in resmi internet adresi üzerinden erişim sağlayabilecek.
Sınavla ve yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan hiçbirine yerleşemeyen öğrenciler İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarına başvurmaları hâlinde yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullardan kontenjan durumları uygun olan okullara 24-26 Ağustos 2020 tarihlerinde komisyonca yerleştirilecek.
YATILILIK YERLEŞTİRME İŞLEMLERİ NASIL OLACAK?
Örgün resmî ortaöğretim kurumlarına kayıt yaptıran öğrencilerden öğrenimlerine yatılı olarak devam etmek isteyenler pansiyonlu okullarda doğrudan okul müdürlüğüne, pansiyonu bulunmayan okullarda ise İl/İlçe Yatılılık ve Bursluluk Komisyonlarına belgeleri ile birlikte 26-27 Ağustos 2020 tarihleri arasında saat 17.00'ye kadar müracaat edecekler.
Okul Yatılılık ve Bursluluk Komisyonlarınca yatılı olarak öğrenci yerleştirme işlemleri 28 Ağustos 2020 tarihine kadar tamamlanarak ilan edilecektir.
Pansiyonlarda kalan boş kontenjanlar İl/İlçe Yatılılık ve Bursluluk Komisyonlarınca 26-27 Ağustos 2020 tarihlerinde alınan öğrenci müracaatları değerlendirilerek 31 Ağustos 2020 tarihinde yatılılığa yerleştirme işlemleri tamamlanacak.
İOKBS sonucu burslu okumaya hak kazanan öğrenciler de kayıt yaptırdıkları/öğrenim gördükleri okul müdürlüğüne en geç 30 Eylül 2020 tarihi saat 17.00'ye kadar müracaat edecekler.