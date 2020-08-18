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Son dakika: Ankara'da FETÖ operasyonu: Hava Kuvvetleri'nden 21'i ihraç 25 asker hakkında gözaltı kararı

Son dakika haberi... Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturmasında, 'nden 21'i ihraç 25 asker hakkında gözaltı kararı verildi.

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Giriş Tarihi: 18.08.2020 Güncelleme Tarihi: 18.08.2020
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Son dakika: Ankara'da FETÖ operasyonu: Hava Kuvvetleri'nden 21'i ihraç 25 asker hakkında gözaltı kararı

Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) yapılanmasına yönelik "ankesör" soruşturmasında 21'i ihraç 25 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, FETÖ'nün mahrem imamları ile ankesörlü, kontörlü büfe telefonlarından periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri tespit edilen 21'i ihraç, 25 eski astsubay hakkında gözaltı kararı alındığı bildirildi.

Bu kapsamda Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, Ankara merkezli 14 ilde şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

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FETÖ'NÜN DENİZ KUVVETLERİ YAPILANMASINA OPERASYON

Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörle Mücadele Soruşturma Bürosu tarafından sabah saatlerinde FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik operasyon talimatı verildi.

Düzenlenen operasyon kapsamında 16 ilde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 62 şüpheliye yönelik yakalama çalışmaları başlatıldı.

Şu ana kadar 34 şüpheli yakalanırken diğer şüphelilerin yakalanması çalışmaları devam ediyor.

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