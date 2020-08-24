Başkan Erdoğan'dan kritik kabine toplantısı ardından önemli açıklamalar
Son dakika haberine göre; Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Beştepe’de toplandı.Toplantıda yeniden 1300 sınırına dayanan koronavirüs vakaları değerlendirildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, toplantıda değerlendirilen konular ve alınan kararlar hakkında açıklamalarda bulunacak.
Toplantıda yeniden 1500 sınırına dayanan günlük koronavirüs vakaları değerlendirildi. Alınabilecek yeni önlemlerin görüşüleceği toplantıda özel okulların belli sınıfları okula getirme talepleri ele alındı.
DENETİMLERİN SIKILAŞTIRILMASI GÜNDEMDE
Düğün, cenaze ve asker uğurlama gibi toplu etkinliklerde maske, sosyal mesafe ve temizlik kurallarına uyulması konusunda denetimlerin sıkılaştırılmasına yönelik değerlendirmelerin de toplantıda gündeme geleceği kaydediliyor.
Toplantıda ayrıca Türkiye'nin Karadeniz'deki doğalgaz keşfi ve yansımaları, Doğu Akdeniz'deki son durum ve Almanya'nın arabuluculuk girişimi, Libya ve Suriye'deki gelişmeler de görüşülecek.
Giresun'da meydana gelen sel felaketi de kabinenin gündeminde olacak. Sel bölgesine giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli konuyla ilgili kabine üyelerini bilgilendirecek. Toplantıda Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da ekonomideki son gelişmeleri anlatacak.