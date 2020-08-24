Hastanede koronalı dehşeti! Doktoru darp etti...

KARANTİNAYA ALINDILAR

Hürriyet'in haberine göre; Doktorun şikâyeti üzerine soruşturma başlatıldı. Ancak Çakmak, COVID-19 teşhisli olduğu için gözaltı işlemi yapılamadı. Evinde karantina altında tutulmaya devam edilecek. Karantinanın ardından adli işlemler yürütülecek. Çakmak'a ayrıca idari para cezası da kesildi. Sağlıkçılar karantinaya alındı.

DARP EDİLEN DOKTOR: KOLLARIM BU HALE GELDİ

Şiddete maruz kalan doktorun sosyal medyadaki mesajları şöyle: "Dün gece nöbetim sırasında 112 tarafından getirilen alkollü bir COVID+ hastanın şiddet, hakaret ve tehditlerine maruz kaldım. Kollarım ne yazık ki bu halde. Benimle başka bir hekim arkadaşım ve hemşiremiz de darp edildi. Olay sonrasında hasta yakını sözde özür dilemek için doktor odamıza izinsiz bir şekilde girdi. Önce küfretti, arkasından da 'Siz doktorsunuz işiniz bunlarla uğraşmak, abartmayın' dedi. Sağlık çalışanlarına şiddet nasıl da normalleşmiş!