Son dakika: MSB: Giresun'da 1 helikopter görevlendirilmiştir

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait bir adet helikopter arama-kurtarma faaliyetlerine destek olmak üzere Giresun'da görevlendirilmiştir. Selde şehit düşen askerimize ve hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Tüm Giresunlu hemşehrilerimize geçmiş olsun." ifadeleri kullanıldı.