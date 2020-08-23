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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan sel bölgesine önemli telefon

Son dakika haberine göre ’da meydana gelen sel ve heyelan sonrası bölgenin durumunu ve arama-kurtarma çalışmalarını yakından takip eden Başkan , İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’dan bilgi aldı.

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Giriş Tarihi: 23.08.2020 Güncelleme Tarihi: 23.08.2020
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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan sel bölgesine önemli telefon

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Giresun'da meydana gelen sel ve heyelan sonrası bölgenin durumunu ve arama kurtarma çalışmalarını yakından takip ediyor.

Olayın hemen ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu Giresun'a gönderen Başkan Erdoğan, gece boyunca ve sabah, bölgenin durumu ve arama kurtarma çalışmaları ile ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan bilgi aldı.

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum da Başkan Erdoğan'ın talimatıyla Giresun'a gitti.

Yaşanan sel ve heyelanda hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet dileyen Başkan Erdoğan, yaraların sarılması için devletin tüm imkanlarıyla seferber edilmesi ve bu tür olayların tekrar yaşanmaması gerekli adımların atılması talimatını verdi.

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