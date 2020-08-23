Son dakika: Giresun'da sel felaketi! MSB: Giresun'da 1 helikopter görevlendirilmiştir

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Giresun'daki sel felaketi ile ilgili yaptığı açıklamada "Hava Kuvvetler Komutanlığımıza ait 1 helikopter, arama kurtarma faaliyetlerine destek olmak üzere Giresun'da görevlendirilmiştir." ifadelerine kullandı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza ait bir adet helikopter arama-kurtarma faaliyetlerine destek olmak üzere Giresun'da görevlendirilmiştir. Selde şehit düşen askerimize ve hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Tüm Giresunlu hemşehrilerimize geçmiş olsun." ifadeleri kullanıldı.