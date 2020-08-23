23 Ağustos 2020, Pazar
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Son dakika | İzmir Urla'da orman yangını

Son dakika haberi... İzmir'in Urla ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Yangının çıktığı bölgede bulunan ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.08.2020
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Son dakika | İzmir Urla'da orman yangını

İzmir'in Urla ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Alınan bilgiye göre, ilçede Kokar mevkisindeki ormanlık alanda dumanların yükseldiğini gören vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 3 helikopter ve 6 arazöz, yangına müdahale etmeye başladı.

Ekipler, yangının yayılmasını önlemek için çalışma yürütüyor.

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