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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den vatandaşlara önemli uyarı: Akşama kadar sürecek

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Giresun'da dün 16.00- 21.00 saatlerinde şiddetlenen yağışın 5 saatlik periyotta yer yer metrekare başına 100 kilogramı aştığını, bölgedeki yağışların Trabzon, Rize ve Artvin'de akşama kadar sürmesini beklediklerini açıkladı.

Giriş Tarihi: 23.08.2020 10:10 Güncelleme Tarihi: 23.08.2020 10:39
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den vatandaşlara önemli uyarı: Akşama kadar sürecek

Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, Giresun'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diledi. Arama- kurtarma faaliyetleri için tüm ekiplerin seferber durumda olduğunu belirten Pakdemirli, şunları kaydetti:

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den vatandaşlara önemli uyarı: Akşama kadar sürecek

"Bölgedeki gelişmeleri ilgili birimlerimizle yakından takip ediyoruz. Giresun'da dün sabah saatlerinden itibaren görülen gök gürültülü sağanak, öğle saatlerinden sonra doğu ilçelerinde etkili oldu. 16.00-21.00 aralığında şiddetlenen yağış 5 saatlik periyotta yer yer metrekare başına 100 kilogramı aşmıştır. Bölgedeki yağışların Trabzon, Rize ve Artvin'de pazar akşamına kadar sürmesini bekliyoruz. Vatandaşlarımızın, üreticilerimizin daha tedbirli olması ve hassasiyet göstermesi özellikle önem arz ediyor."

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den vatandaşlara önemli uyarı: Akşama kadar sürecek

İŞTE GİRESUN'DAKİ SEL FELAKETİNİN KORKUNÇ GÖRÜNTÜLERİ

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den vatandaşlara önemli uyarı: Akşama kadar sürecek
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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den vatandaşlara önemli uyarı: Akşama kadar sürecek