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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den vatandaşlara önemli uyarı: Akşama kadar sürecek
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Giresun'da dün 16.00- 21.00 saatlerinde şiddetlenen yağışın 5 saatlik periyotta yer yer metrekare başına 100 kilogramı aştığını, bölgedeki yağışların Trabzon, Rize ve Artvin'de akşama kadar sürmesini beklediklerini açıkladı.
Giriş Tarihi: 23.08.2020 10:10Güncelleme Tarihi: 23.08.2020 10:39