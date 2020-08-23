Son dakika: Giresun'da sel felaketi! Bakan Kurum incelemelerde bulundu
Son dakika haberi... Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Giresun üzerinde havadan incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı. Öte yandan Bakan Kurum'un, Giresun'da selin zarar verdiği Doğankent ardından da Dereli'ye geçerek hasar tespit çalışmalarını yerinde inceleyeceği öğrenildi.
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Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Giresun'da heyelanların yaşandığı bölgeleri havadan inceledi.
Ordu-Giresun Havalimanı'ndan helikopterle Doğankent'e hareket eden Bakan Kurum, Giresun üzerinde havadan incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.
Sel sularının Karadeniz'e karıştığı alanda çamur nedeniyle denizin renginin değiştiği görüldü.
Bakan Kurum'un, Giresun'da selin zarar verdiği Doğankent ardından da Dereli'ye geçerek hasar tespit çalışmalarını yerinde inceleyeceği öğrenildi.