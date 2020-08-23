23 Ağustos 2020, Pazar
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Son dakika: Giresun'da sel felaketi! Bakan Kurum incelemelerde bulundu

Son dakika haberi... Çevre ve Murat Kurum, Giresun üzerinde havadan incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı. Öte yandan 'un, Giresun'da selin zarar verdiği Doğankent ardından da Dereli'ye geçerek hasar tespit çalışmalarını yerinde inceleyeceği öğrenildi.

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Giriş Tarihi: 23.08.2020
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Son dakika: Giresun'da sel felaketi! Bakan Kurum incelemelerde bulundu

Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, Giresun'da heyelanların yaşandığı bölgeleri havadan inceledi.

Ordu-Giresun Havalimanı'ndan helikopterle Doğankent'e hareket eden Bakan Kurum, Giresun üzerinde havadan incelemelerde bulunarak, yetkililerden bilgi aldı.

Sel sularının Karadeniz'e karıştığı alanda çamur nedeniyle denizin renginin değiştiği görüldü.

Bakan Kurum'un, Giresun'da selin zarar verdiği Doğankent ardından da Dereli'ye geçerek hasar tespit çalışmalarını yerinde inceleyeceği öğrenildi.

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