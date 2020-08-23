Giresun'un bazı ilçelerinde su baskınları yaşandı! Vali Enver Ünlü'den son dakika açıklaması

Giresun Valisi Enver Ünlü, muhabirine yaptığı açıklamada, şu anda mahsur kalan vatandaşların olduğunu söyledi.

Kayıp vatandaşları henüz teyit edemediklerini dile getiren Ünlü, "Bir vatandaşımız kayıp, bir yaralı yaşlı teyzemiz var. Bunun dışındakileri henüz teyit edemedik, mahsur kalanlar var ama teyit edemiyoruz. Teyit edebildiğimiz bu kadar." diye konuştu.

Ünlü, Dereli ilçesinde kurtarılanların olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"5 kişilik bir aile vardı, beyaz eşya bayisinde mahsur kalmıştı kurtuldu. Düğün salonunda mahsur kalanlar vardı, onlar kurtuldu. Bir vatandaşımız kayıp. Taşkın sebebiyle Espiye'de bir vefatımız var. Bir de üzerine duvar devrilen yaşlı teyzemiz yaralı. Onun dışındakileri henüz teyit edemedik. Kayıp ihbarları var, arkadaşlarımız teyit edemedi."

Ulaşamadıkları bölgelerdeki tahliyelerin sabahın ilk ışıklarıyla başlayacağını aktaran Ünlü, kayıp ihbarlarını güvenlik güçlerinin teyit etmeye çalıştığını vurguladı.

Vali Ünlü, Dereli'de sel sularının araçları sürüklediğine işaret ederek, "Yıkılan binalar var, resmi araçlar, özel araçlar, onların hepsi... Zaten nehir olmuş kanal. İçişleri Bakanımız da geliyor yolda. Araçlarımız, iş makinelerimiz de Dereli'ye girmek için sel sularının çekilmesini bekliyor." ifadelerini kullandı.

Yağlıdere ve Güce ilçelerinde de çalışmaların devam ettiği bilgisini veren Ünlü, şu anda öncelikle yolları açtıklarını anlattı.

GİRESUN'DA SAĞANAK NEDENİYLE DERELER TAŞTI



Giresun'un Doğankent ilçesinde yağış sonucu su baskınları meydana geldi.

Doğankent Belediye Başkanı Rüşan Özden, ilçeye bağlı mahalle ve köylerde sağanak sonrası olumsuzluklar yaşandığını söyledi.





İlçe merkezinde su baskınları meydana geldiğini aktaran Özden, "Yaklaşık bir metre su yükseltisi var, her yer dolmuş durumda. Ekipler müdahale edemiyor, hiç kimse bir yere gidemiyor, yapabileceğimiz şu anda birşey yok." dedi.

Özden, mahallelerden ihbarlar aldıklarını ifade ederek, "Evlerin hasar gördüğü, heyelanların olduğu yönünde şikayetler geliyor. Vatandaşlarımıza sadece 'kendinizi sağlama alın ve bekleyin' diyoruz." ifadesini kullandı.







DERELİ İLÇESİNDE HASAR OLUŞTU

Dereli Kaymakamı Emre Yeşilbaş ise Aksu Deresi'nin taşması sonucu ilçe merkezinde hasar oluştuğunu bildirdi.

Yeşilbaş, derenin taşması sonucu birçok ev ve iş yerini su bastığını ve araçların sürüklendiğini belirtti.

Yeşilbaş, gerek ilçe merkezi, gerekse köylerde oluşan hasarların giderilmesi için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüklerini dile getirdi.





DUROĞLU BELDESİNDE SU BASKINLARI YAŞANDI

Merkeze bağlı Duroğlu Beldesi Belediye Başkanı Halil Çetin de beldede su baskınları ve heyelanlar meydana geldiğini ifade etti.

Çetin, yağış sonucu Aksu Deresi'nin debisinin yükseldiğini, beldenin Giresun ile Dereli ilçesine olan kara yolu ulaşımının sağlanamadığını aktardı.

Derenin taşması nedeniyle belde merkezinde bir çok ev ve iş yerini su bastığının da altını çizen Çetin, bir minibüsün de dere sularına kapıldığını dile getirdi.

Yağmurun etkisini kaybettiğini dile getiren Çetin, Aksu Deresi'nin debisinin düşmesini beklediklerini, belediye olarak ekiplerin mücadele çalışmalarını da sürdürdüğünü sözlerine ekledi.

Yağlıdere ilçesinde ise dere yatakları ve yakın yerlerde ikamet eden vatandaşlar güvenli alanlara alınıyor.

GİRESUN VALİLİĞİNDEN UYARI

Giresun Valiliği, vatandaşların aşırı yağışa karşı dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulundu.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Giresun merkez ve ilçelerinde aşırı yağışların devam etmesinin beklendiği bildirildi.

AFAD: GİRESUN'DAKİ SEL VE SU BASKINLARINA EKİPLERİMİZ İLK DAKİKADAN İTİBAREN MÜDAHALE ETMEKTEDİR

ANKARA (AA) - İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Giresun'da aşırı yağışlardan dolayı meydana gelen sel ve su baskınlarına ekiplerin ilk dakikadan itibaren müdahale ettiğini bildirdi.

AFAD'tan yapılan açıklamada, Giresun'da aşırı yağış sonucu su baskınlarının meydana geldiği hatırlatıldı.

Açıklamada, "Giresun'da aşırı yağışlardan dolayı meydana gelen sel ve su baskınlarına ekiplerimiz ilk dakikadan itibaren müdahale etmektedir. Giresun'un yanı sıra çevre illerden de personel ve araçlar destek amacıyla bölgeye sevk edilmiştir. Gelişmeler takip edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.