İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Devletimiz tüm kurum ve kuruluşlarıyla seferberdir

İletişim Başkanı Altun: Giresun'da meydana gelen selde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Selden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Kayıp vatandaşlarımızın bulunması ve yaraların bir an evvel sarılması için devletimiz tüm kurum ve kuruluşlarıyla seferberdir.