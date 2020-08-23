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Türkiye ve Rusya arasında flaş S-400 gelişmesi! İmzalar atıldı

Rus devlet silah ihracat şirketi Rosoboronexport’un Başkanı Aleksandr Miheyev, ’ye S-400 sevkiyatına yönelik ikinci anlaşmanın imzalandığını, ancak Moskova ve ’nın anlaşmanın uygulanmasına yönelik mali modeli görüştüklerini söyledi.

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Giriş Tarihi: 23.08.2020 Güncelleme Tarihi: 23.08.2020
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Türkiye ve Rusya arasında flaş S-400 gelişmesi! İmzalar atıldı

Türkiye ile Rusya arasında S-400 konusunda gelişme yaşandı. Sputnik'in haberine göre, Moskova bölgesinde bugün başlayan Uluslararası Askeri ve Teknik Forumu Army-2020 çerçevesinde gazetecilere konuşan Miheyev, "Anlaşma imzalandı, şu anda partnerlermizle anlaşmanın uygulanmasına yönelik mali modeli görüşüyoruz" dedi.

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, haziran ayında Moskova ve Ankara'nın ikinci parti S-400 sevkiyatı için prensipte anlaştığını söylemişti.

Rus devlet savunma sanayi şirketi Rostec'in Başkanı Sergey Çemezov, Türkiye'ye ek S-400 sevkiyatına yönelik yeni anlaşmanın muhtemelen gelecek yıl imzalanacağını düşündüğünü ifade etmişti.

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