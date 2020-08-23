23 Ağustos 2020, Pazar
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Rusya'nın koronavirüs aşısındaki hedefi ayda 2 milyon

Rusya'nın aşısı açıklamasının ardından gözler üretim sayısına çevrildi. Putin'in bilgileri dünya kamuoyu ile paylaşması sonrasında Rus yetkililer, koronavirüs aşısının ayda 1,5 milyon ila 2 milyon arasında üretilebileceğini belirtti.

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Giriş Tarihi: 23.08.2020
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Rusya'nın koronavirüs aşısındaki hedefi ayda 2 milyon

Koronavirüs aşısına ilk tescili veren Rusya, aşının üretim fazına hazırlanıyor. Putin'in duyurduğu aşı üretimine ilişkin yeni bir açıklama yapıldı.

Rus yetkililer, bu hafta Rusya'da büyük ölçekli bir test sürecinin başlayacağını açıklayarak, "Yıl sonuna kadar ayda 1.5 milyon ile 2 milyon doz üretebileceğiz" duyurusunu yaptılar.

HEDEFTE 6 MİLYON DOZ VAR

Rus haber ajansı RIA, Endüstri ve Ticaret Bakanı Denis Manturov'un kovid-19 aşısıyla ilgili açıklamalarını son dakika gelişmesi ibaresiyle uluslararası kamuoyuna duyurdu.

Manturov tescillenen Sputnik-V isimli aşının üretim süreciyle ilgili bilgilendirdi. Rus Bakan, başkent Moskova'daki Gamaleya Enstitüsü'nde gelecek hafta geniş kapsamlı denemelerin başlayacağı aşının bu yılın sonuna kadar ilk önce ayda 1.5 milyon ile 2 milyon doz olarak üretilebileceğini söyledi.

Manturov, "Aşının üretimi kademeli olarak aylık 6 milyon doza kadar çıkacak" dedi.

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