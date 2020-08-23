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Giresun'daki selde mahsur kalan 14 kişi hakkında flaş gelişme

Türkiye'nin gözünü çevirdiği 'da meydana gelen sel felaketinde zarar gören 14 kişi, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından bulundukları bölgeden tahliye edildi.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.08.2020
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Giresun'daki selde mahsur kalan 14 kişi hakkında flaş gelişme

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Giresun'daki sel felaketi sonrası mahsur kalan 14 vatandaşın bulundukları bölgeden tahliye edildiğini bildirdi.

Komutanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, sel felaketinin yaşandığı Giresun'a iki sahil güvenlik helikopteri ve bir sahil güvenlik dalış timinin gönderildiği belirtildi.

Açıklamada, sel felaketi sonrası mahsur kalan 14 vatandaşın bulundukları bölgeden tahliye edilerek hastaneye sevk edildiği ifade edildi.

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