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Haberler Galeri Rusya'dan sonra Hindistan'dan da Kovid-19 aşı açıklaması geldi: Seri üretime hazırız

Rusya'dan sonra Hindistan'dan da Kovid-19 aşı açıklaması geldi: Seri üretime hazırız

Son dakika haberleri... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "Kovid-19 aşısını bulduk seri üretime başladık" açıklamasının ardından heyecan verici bir açıklama da Hindistan'dan geldi. Başbakanı Narenda Modi ülkesinin yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) aşısının seri üretimine geçmeye hazır olduğunu söyledi.

Giriş Tarihi: 16.08.2020 18:57 Güncelleme Tarihi: 16.08.2020 18:57
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Rusya'dan sonra Hindistan'dan da Kovid-19 aşı açıklaması geldi: Seri üretime hazırız
Rusya'dan sonra Hindistan'dan da Kovid-19 aşı açıklaması geldi: Seri üretime hazırız

Hindistan Bağımsızlık Günü'nde konuşan Modi, bilim insanları onay verdiği takdirde Kovid-19 aşısını üretmeye başlayacaklarını belirtti.

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Rusya'dan sonra Hindistan'dan da Kovid-19 aşı açıklaması geldi: Seri üretime hazırız
Rusya'dan sonra Hindistan'dan da Kovid-19 aşı açıklaması geldi: Seri üretime hazırız
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Rusya'dan sonra Hindistan'dan da Kovid-19 aşı açıklaması geldi: Seri üretime hazırız
Rusya'dan sonra Hindistan'dan da Kovid-19 aşı açıklaması geldi: Seri üretime hazırız
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Rusya'dan sonra Hindistan'dan da Kovid-19 aşı açıklaması geldi: Seri üretime hazırız
Rusya'dan sonra Hindistan'dan da Kovid-19 aşı açıklaması geldi: Seri üretime hazırız
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Rusya'dan sonra Hindistan'dan da Kovid-19 aşı açıklaması geldi: Seri üretime hazırız
Rusya'dan sonra Hindistan'dan da Kovid-19 aşı açıklaması geldi: Seri üretime hazırız