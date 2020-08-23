YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklanır? ÖSYM açıkladı mı? YKS 2020 tercih sonuçları bu hafta, hangi gün açıklanacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Adaylar ÖSYM tarafından yapılacak son dakika açıklamasına kitlenmiş durumda. Başkan Halis Aygün, adaylara sonuçların bu hafta içinde açıklanacağını duyurdu. Sonuçların açıklanmasının ardından adaylar üniversite kayıt işlemlerine başlayacak. Peki, YKS sonuçları ne zaman açıklanacak, açıklanır? ÖSYM açıkladı mı? YKS 2020 tercih sonuçları bu hafta, hangi gün açıklanacak? Merak edilen detaylar haberimizde...

2020 YKS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? ÖSYM

ÖSYM Başkanı Prof.Dr.Halis AYGÜN resmi twitter adresi üzerinden yaptığı açıklamada:

" Sevgili gençler, heyecanlısınız, sizi anlıyorum ve heyecanınızı paylaşıyorum. Ülkemizin yarınları olan sizler için tüm gücümüzle çalışıyoruz. 2020-YKS yerleştirme işlemlerinde kontroller devam ediyor. Önümüzdeki hafta içerisinde yerleştirme sonuçlarını açıklayacağız. " dedi.