Son dakika: Rusya Devlet Başkanı Putin'den koronavirüs açıklaması: İlk aşı tescil edildi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tüm dünyayı ilgilendiren önemli bir açıklama yaptı.

Putin bugün yaptığı açıklamada Rusya Sağlık Bakanlığı'nın dünyanın ilk Covid-19 aşısına onay verdiğini duyurdu.

Moskova'daki Gamaleya Institute tarafından geliştirilen aşıyı kızının da denediğini söyleyen Putin, seri üretime yakın zamanda başlanacağını aktardı.