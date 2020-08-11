Son dakika: Rusya Devlet Başkanı Putin'den koronavirüs açıklaması: İlk aşı tescil edildi
Son dakika haberi... Koronavirüsle mücadelede aşı haberi Rusya'dan geldi. Devlet Başkanı Vladimir Putin ülkede geliştirilen aşıya Sağlık Bakanlığı'nın onay verdiğini duyurdu. Kızına aşı yapıldığını belirten Putin, kısa zamanda seri üretime geçileceğini söyledi. Rusya'da üretilen aşı dünyanın ilk Covid-19 aşısı olma özelliğini taşıyor.
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tüm dünyayı ilgilendiren önemli bir açıklama yaptı.
Putin bugün yaptığı açıklamada Rusya Sağlık Bakanlığı'nın dünyanın ilk Covid-19 aşısına onay verdiğini duyurdu.
Moskova'daki Gamaleya Institute tarafından geliştirilen aşıyı kızının da denediğini söyleyen Putin, seri üretime yakın zamanda başlanacağını aktardı.