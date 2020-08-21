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KKTC'den Başkan Erdoğan'ın doğalgaz müjdesine ilk yorum

Başkan Erdoğan'ın, 'deki sondajda 320 milyar metreküp rezervinin keşfedildiğini açıklaması, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde () sevinçle karşılandı.

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Giriş Tarihi: 21.08.2020 Güncelleme Tarihi: 21.08.2020
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KKTC'den Başkan Erdoğan'ın doğalgaz müjdesine ilk yorum

Başbakanı Ersin Tatar, Yardımcısı ve Kudret Özersay, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gaz keşfini açıklamasının ardından paylaşımda bulundu.

Başbakan Tatar, Twitter'dan yaptığı paylaşımında, "Türkiye Cumhuriyeti'nin 320 milyar metreküp doğal gaz keşfetmesini büyük bir memnuniyetle öğrenmiş bulunuyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile bu keşiflerde emeği olan herkesi candan kutlar, milletimiz ve insanlık için nice nice başarılar dilerim." ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanı Özersay, Facebook'tan yaptığı açıklamada, "Yıllardır denizlerdeki haklarımız konusunda ortaya koyduğumuz vizyonun gerçekçi ve gerçekleştirilebilir olduğu ortaya çıktı. Türkiye Cumhuriyeti'nin bu sevincini paylaşıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

"YOLUN AÇIK OLSUN TÜRKİYEMİZ"

Bakan Taçoy ise Twitter'dan yaptığı paylaşımında, 'nin 'de Tuna-1 kuyusunda 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfetmesini büyük bir sevinçle karşıladığını kaydetti.

Taçoy, "Anavatanımızın Cumhurbaşkanı Sn. @RTErdogan'ın dediği gibi, 'İnşAllah bir müjdeli haberi Akdeniz'de bekliyoruz.' Yolun açık olsun Türkiyemiz." ifadelerini kullandı.

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