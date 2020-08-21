KKTC'den Başkan Erdoğan'ın doğalgaz müjdesine ilk yorum

KKTC Başbakanı Ersin Tatar, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gaz keşfini açıklamasının ardından paylaşımda bulundu.

Başbakan Tatar, Twitter'dan yaptığı paylaşımında, "Türkiye Cumhuriyeti'nin 320 milyar metreküp doğal gaz keşfetmesini büyük bir memnuniyetle öğrenmiş bulunuyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile bu keşiflerde emeği olan herkesi candan kutlar, milletimiz ve insanlık için nice nice başarılar dilerim." ifadesini kullandı.