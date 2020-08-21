Karadeniz'de doğalgaz bulundu muhalefet ne yapacağını şaşırdı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın cuma müjdesi dünya basınında gündem olurken, muhalefetin sözde öncüleri sessiz kaldı. Firari terörist Can Dündar iftiralarıyla militanlarının gözünü boyamaya çalışırken, CHP yandaşları sessizliği seçti.

CAN DÜNDAR YİNE HAZIMSIZ

Türkiye'den kaçarak Almanya'da ABD bayrağıyla uyuyan firari Can Dündar resmi Twitter hesabından, "2019 Mayıs: "Trakya'da 20 trilyon metreküplük doğalgaz rezervi bulundu." 2019 Kasım: "Tekirdağ'da 286 milyar metreküp doğalgaz rezervi bulundu." 2020 Ağustos: "Karadeniz'de 320 milyar metreküplük doğalgaz rezervi bulundu." #MüjdelerOlsun Ne zaman sıkışsak,Rabbim verdikçe veriyor" ifadeleriyle paylaşımda bulundu.

RAHMİ TURAN'IN OĞLU DA KENDİNİ BELLİ ETTİ

Yalan haber dendiğinde akla gelen isimlerden Rahmi Turan'ın oğlu Murat Muratoğlu da o isimlerle aynı safta yer aldı. Muratoğlu Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "320 milyar metreküp doğalgaz bulduk... Kaç metrede, özellikleri ne? Bilmem, gaz işte! Eveet, şimdi gelelim asıl meseleye; Bu rezervi çıkartmamız için acil para gerek... Geleceğimiz için doğalgaza %25 zam yapıyoruz. Sevinç göz yaşları mı onlar. Sevindiniz değil mi köftehorlar!" ifadelerine yer verdi.

NEVŞİN MENGÜ VE FATİH PORTAKAL SESSİZ KALDI

Henüz 1 gün önce Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın cuma müjdesi hakkında yorumlar yapan Nevşin Mengü, Fatih Sondaj Gemisi'nin Karadeniz'de doğalgaz rezervi bulduğu haberi karşısında sessiz kaldı.

Twitter adresinden gündemi değerlendirmeden duramayan Fatih Portakal da kafasını kuma gömen isimlerden oldu.

Her zaman Türkiye'nin daha iyi bir geleceği sahip olması için çalıştığını iddia etse da sadece "günaydın Türkiyem" paylaşımları yapan İsmail Küçükkaya, tarihi müjde karşısında sessiz kalmayı seçenler arasında yerini aldı.

AHaber.com.tr