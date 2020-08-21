21 Ağustos korona tablosu: Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Koronadan kaç kişi öldü?

Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Koronadan kaç kişi öldü? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İyileşen ve ölüm son durum tablosu açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılmaya başladı. Pandemi döneminde her akşam Sağlık Bakanı Fahrettin Koca her gün güncel yeni vaka sayısını açıklıyor. En son verilere göre 92 bin 103 testten 1412'ü pozitif çıktı, 19 hasta da hayatını kaybetti. Peki, Türkiye'de corona virüsü vaka sayısı kaç oldu? Koronadan kaç kişi öldü? Merak edilen detaylar haberimizde...

21 AĞUSTOS TÜRKİYE CORONAVİRÜS ÖLÜ VE VAKA SAYILARI

Sağlık Bakanı henüz vaka sayılarını açıklamadı. Açıklama geldiği anda haberimize eklenecektir.