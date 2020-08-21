Başkan Erdoğan doğalgaz müjdesini duyurdu! MHP bu anlamlı mesajı paylaştı: "Çırpınırdı Karadeniz..."





320 MİLYAR METREKÜP DOĞAL GAZ KEŞFİ



Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz rezervinin Fatih sondaj gemisi tarafından Karadeniz'de bulunduğunu ifade eden Erdoğan, "320 milyar metreküp doğal gaz keşfettik, devamı gelecek" dedi.