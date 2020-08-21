21 Ağustos 2020, Cuma
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Başkan Erdoğan doğalgaz müjdesini duyurdu! MHP bu anlamlı mesajı paylaştı: "Çırpınırdı Karadeniz..."

Başkan , 'nda merakla beklenen tarihi müjdeyi tüm dünyaya duyurdu. Başkan Erdoğan, Fatih sondaj gemisinin 'deki aramaları sırasında adı verilen Gaz Sahası'nda 320 milyar metreküp rezervi keşfedildiğini müjdeledi. Başkan Erdoğan'ın açıklamaından hemen sonra 'den anlamlı bir paylaşım yapıldı. MHP'nin Twitter hesabından yapılan videolu paylaşımda, "Çırpınırdı Karadeniz" ifadeleri yer aldı.

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Giriş Tarihi: 21.08.2020 Güncelleme Tarihi: 21.08.2020
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Başkan Erdoğan doğalgaz müjdesini duyurdu! MHP bu anlamlı mesajı paylaştı: Çırpınırdı Karadeniz...

Başkan , Eyüp Sultan Camisii'nde kıldığı Cuma namazının ardından 'na geçerek tarihi müjdeyi duyurdu.



320 MİLYAR METREKÜP DOĞAL GAZ KEŞFİ

tarihinin en büyük rezervinin tarafından 'de bulunduğunu ifade eden Erdoğan, "320 milyar metreküp doğal gaz keşfettik, devamı gelecek" dedi.

Başkan Erdoğan doğalgaz müjdesini duyurdu! MHP bu anlamlı mesajı paylaştı: Çırpınırdı Karadeniz... BAŞKAN ERDOĞAN DOĞALGAZ MÜJDESİNİ DUYURDU! MHP BU ANLAMLI MESAJI PAYLAŞTI: "ÇIRPINIRDI KARADENİZ..."

Başkan Erdoğan'ın açıklaması büyük coşku ve heyecan yaratırken, 'den ilk tepki geldi.

MHP'DEN 'DOĞAL GAZ' PAYLAŞIMI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından MHP'den beğeni toplayan bir doğal gaz paylaşımı geldi.

MHP'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Çırpınırdı Karadeniz' ifadeleri yer aldı. Paylaşımda, 'nin konuşmasından bir alıntı kullanıldı.



ÇIRPINIRDIN KARADENİZ'İN SÖZLERİ

Çırpınırdın Qara Dəniz
Baxıb Türk'ün bayrağına.
Çırpınırdın Qara Dəniz
Baxıb Türk'ün bayrağına.
Ah ölməden bir görsəydim
Düşebilsəm toprağına
Ah ölməden bir görsəydim
Düşebilsəm toprağına
Sırmalar sarsam koluna
İnciler düzsem yoluna
Sırmalar sarsam koluna
İnciler düzsem yoluna
Fırtınalar dursun yana
Yol ver Türk'ün bayrağına
Fırtınalar dursun yana
Selam Türk'ün bayrağına
Kafkaslar'dan aşacağız
Türklüğe şan katacağız
Kafkaslar'dan aşacağız…

Başkan Erdoğan tarihi müjdeyi böyle verdi! Tüm dünyanın gözü buradaydı BAŞKAN ERDOĞAN TARİHİ MÜJDEYİ BÖYLE VERDİ! TÜM DÜNYANIN GÖZÜ BURADAYDI
Başkan Erdoğan tarihi müjdeyi böyle verdi! Tüm dünyanın gözü buradaydı

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