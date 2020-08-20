20 Ağustos 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Başkan Erdoğan'ın cuma müjdesini açıklayacağı saat belli oldu

Son dakika: Başkan Erdoğan'ın cuma müjdesini açıklayacağı saat belli oldu

Son dakika haberleri... Ankara'da cuma günü bir müjde vereceğini açıklayan Başkan 'ın açıklama yapacağı saat açıklandı. Başkan Erdoğan cuma günü müjdesini açıklayacağı programına saat 15.00'da başlayacak.

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.08.2020 Güncelleme Tarihi: 20.08.2020
ABONE OL
Son dakika: Başkan Erdoğan'ın cuma müjdesini açıklayacağı saat belli oldu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yarın saat 15.00'da açıklama yapacağı öğrenildi.

BAŞKENT ANKARA'DA AÇIKLAMIŞTI

İlk Yerli Güneş Paneli Fabrikası Açılış Töreni'nde konuşan Erdoğan şunları söyledi:

"İnşallah cuma günü tüm milletimize bir müjdeyi vermekle karşı karşıya olacağımızı tahmin ediyor ve buna inanıyorum. Biz de bu müjdenin hayalleri, rüyası içindeyiz. Cuma günü inşallah bu müjdeyi tüm milletimize vermek suretiyle Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına da şimdiden inanıyorum. Açıklarsam bu işi heyecanı kaybolur, onun için açıklamamakta fayda var diye düşünüyorum"

DOĞALGAZ MI BULUNDU?

Erdoğan'ın Doğu Akdeniz'deki faaliyetler hakkında konuşurken müjde olduğunu söylemesi, akıllara doğal gaz mı bulundu sorusunu getirdi. Doğu Akdeniz'de Türkiye düşmanlarını çıldırtan faaliyetlere imza atan Türkiye, sondaj gemileriyle doğal gaz aramasını halen gerçekleştiriyor. Erdoğan'ın Cuma günü duyuracağı müjdenin, sondaj çalışmaları sonrasında doğal gaz bulunduğu bilgisi olma ihtimali konuşulmaya başlandı.

Başkan Erdoğan’ın müjdesi ne olabilir? Covid-19 aşısı mı? Doğal gaz mı? Petrol mü? İşte vatandaşların müjde tahminleri... BAŞKAN ERDOĞAN'IN MÜJDESİ NE OLABİLİR? COVİD-19 AŞISI MI? DOĞAL GAZ MI? PETROL MÜ? İŞTE VATANDAŞLARIN 'MÜJDE' TAHMİNLERİ...
Son dakika: Başkan Erdoğan: Sektörün öncüsü olacak bir proje SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN: SEKTÖRÜN ÖNCÜSÜ OLACAK BİR PROJE
Başkan Erdoğanın Cuma günü açıklayacağı müjde ne? Doğal gaz mı? Petrol mü? Aşı mı? Canlı yayında değerlendirdiler BAŞKAN ERDOĞAN'IN CUMA GÜNÜ AÇIKLAYACAĞI MÜJDE NE? DOĞAL GAZ MI? PETROL MÜ? AŞI MI? CANLI YAYINDA DEĞERLENDİRDİLER

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA