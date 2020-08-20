Dünyanın en büyük kargo uçağı üreten firmasından Türkiye'ye dev teklif

Dünya'nın en büyük kargo uçağının üreticisi olan Antonov'un CEO'su yeni projelerinde Türkiye ile çalışmak istediklerini açıkladı.

Ukrayna merkezli şirketin daha önceden var olan kargo uçaklarından daha büyük bir uçak yapmayı planladığı, bunun için de Türkiye ile birlikte hareket etmek istediği öğrenildi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kubela CNN Türk yayınında konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi daha cesur projeler başlatmak istiyoruz. Türk ve Ukrayna teknolojilerinin bir arada kullanıldığı projeler. Bu küresel anlamda da rekabetçi projeler olacak. Uçak üretimi yapan Antonov isimli dünyaca ünlü bir şirketimiz var. Türk ortaklarımıza bir öneride bulunduk. Üret ve uç. Yani sadece uçaklarımızı satmaya çalışmıyoruz"