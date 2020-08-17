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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Libya'da kritik toplantı

Bir dizi önemli temaslarda bulunmak üzere 'da bulunan Bakan , Libya Başbakanı ve Savunma Bakanı Halid bin ile üçlü toplantı gerçekleştirdi.

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Giriş Tarihi: 17.08.2020 Güncelleme Tarihi: 17.08.2020
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Libya'da kritik toplantı

, Başbakanı ve Savunma Bakanı Halid bin ile üçlü toplantı gerçekleştirdi.

Bakan Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ile geldiği Libya'nın başkenti Trablus'ta, Savunma Güvenlik İşbirliği ve Eğitim Yardım Danışma Komutanlığındaki inceleme ve denetlemelerinin ardından Başbakanlık Sarayı'na geçti.

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Bakan Akar burada, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ve Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye ile üçlü toplantı gerçekleştirdi.

Görüşmenin ardından Akar, es-Serrac ve el-Atiyye, heyetlerarası toplantıya başkanlık etti. Toplantıya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler de katıldı.

Öte yandan, Milli Savunma Bakanı Akar, toplantı öncesinde Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye'yle, üçlü toplantının ardından ise Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ile bir araya geldi.

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