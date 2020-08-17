Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan Libya'da kritik toplantı

TÜRKİYE, KATAR VE LİBYA TOPLANTISI

Bakan Akar burada, Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ve Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye ile üçlü toplantı gerçekleştirdi.

Görüşmenin ardından Akar, es-Serrac ve el-Atiyye, heyetlerarası toplantıya başkanlık etti. Toplantıya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Güler de katıldı.

Öte yandan, Milli Savunma Bakanı Akar, toplantı öncesinde Katar Savunma Bakanı Halid bin Muhammed el-Atiyye'yle, üçlü toplantının ardından ise Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac ile bir araya geldi.