Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Ermenistan'a karşı Azerbaycan'ın yanındayız

Hemen her alanda birlikte gerçekleştirdiğimiz projeler, ülkelerimizi daha da güçlü kılarken, bölgemizin geleceğini de şekillendirmektedir. Yaptığımız çalışmalar sadece Azerbaycan ve Türkiye ile ilgili değil, aynı zamanda bölgenin geleceği bakımından da çok önemli katkılar sağlamaktadır. Türkiye ve Azerbaycan, köklü tarihi, dinamik nüfusu, her geçen gün büyüyen ekonomisi ve güçlü ordusuyla Kafkasya'da ve bölgemizde barış, huzur ve istikrarın teminatı olmaya devam edecektir. İcra edilen tatbikatlar da bu çabalarımızın bir göstergesidir."

"TEHDİT VE TEHLİKELERE KARŞI ORTAK DURUŞ"

Akar, tehdit ve tehlike oluşturan gelişmelerin etkin, caydırıcı ve saygın bir orduya sahip olma gerekliliğini açık bir şekilde ortaya koyduğunu dile getirerek, her an harekata hazır bir ordu için modern harp silah, araç ve gereçlerine sahip olmanın yanı sıra iyi eğitimli personel varlığının da önemli olduğunu söyledi.

