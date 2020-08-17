Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan "BM dünyada sokağa çıkma yasağı ilan etsin" söylemine yanıt

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla salgınla mücadelede tedbirin önemine işaret etti.



"Birleşmiş Milletler toplanıp, dünyada sokağa çıkma yasağı ilan etsin." Bir uçtakiler, salgınla mücadeleyi bu zihniyette görüyor diyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Diğer uçtakiler; hastalık, ölüm, mühim değil diyor. Tedbirler hem salgınla yaşamayı hem mücadeleyi mümkün kılıyor." mesajı paylaştı.