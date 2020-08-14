14 Ağustos 2020, Cuma
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Son dakika: Bakan Akar ve komuta kademesinden önemli inceleme

Son dakika haberi... Savunma Bakanı Hulusi ve komuta kademesi araştırma gemisine refakat eden askeri gemilerin komuta edildiği incelemelerde bulunuyor.

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Giriş Tarihi: 14.08.2020 Güncelleme Tarihi: 14.08.2020
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Son dakika: Bakan Akar ve komuta kademesinden önemli inceleme

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) komuta kademesi, Oruç Reis araştırma gemisine refakat eden askeri gemilerin komuta edildiği Donanma Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulunuyor.

Bakan Akar ve komuta kademesinden önemli inceleme BAKAN AKAR VE KOMUTA KADEMESİNDEN ÖNEMLİ İNCELEME

Akar, beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal ile Donanma Komutanlığına geldi.

Yüksek Askeri Şura kararları kapsamında 30 Ağustos itibarıyla oramiralliğe terfi eden Donanma Komutanı Koramiral Ercüment Tatlıoğlu ve diğer komutanlar tarafından karşılanan Akar, Oruç Reis araştırma gemisine refakat eden askeri gemilerin komuta edildiği Donanma Komutanlığında inceleme ve denetlemelerde bulunuyor.

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